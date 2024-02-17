В ВСУ заявили о сложности выхода из Авдеевки

Замкомандира штурмовой бригады ВСУ Жорин назвал сложным выход из Авдеевки

Выход соединений из Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) является сложной задачей. Об этом заявил заместитель командира третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин, его цитирует портал «Страна».

По словам Жорина, при попытке выйти из российского окружения оставшиеся в городе части и соединения ждут тяжелые бои.

«Выход из Авдеевки — это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои», — заявил военный.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки 17 февраля.

Высокопоставленная представительница Пентагона на условиях анонимности заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи.