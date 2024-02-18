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22:51, 18 февраля 2024Спорт

«Бавария» проиграла три матча подряд впервые за девять лет

Мюнхенская «Бавария» проиграла три матча подряд впервые за девять лет

Фото: David Inderlied / Global Look Press

Мюнхенская «Бавария» на выезде проиграла «Бохум» в матче 22-го тура чемпионата Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Такума Асано, Кевен Шлоттербек и Кевин Штегер. У мюнхенцев отличился Джамал Мусиала и Харри Кейн.

Это поражение стало для «Баварии» третьим подряд, подобная серия у команды впервые за девять лет. В последний раз мюнхенцы проиграли трижды подряд в 2015 году.

После 22 туров «Бавария» имеет в активе 50 очков и занимает второе место в чемпионате Германии. От лидирующего «Байера» команда отстает на восемь очков.

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      Алексей Гусев
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