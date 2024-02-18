Олимпийская чемпионка оценила побег фехтовальщиков из России в США

Софья Великая заявила, что побег Сергея и Виолетты Бида в США был их правом

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая оценила побег российских шпажистов Сергея и Виолетты Бида в США. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это их жизнь абсолютно, это их право», — заявила россиянка. Она добавила, что сама сидит дома.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предостерег спортсменов. «Из них раскручивают образ классического диссидента, диссидента от спорта. Но жизнь все расставит на свои места», — посчитал глава ОКР.

В декабре прошлого года МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его жена ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.