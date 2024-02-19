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14:45, 19 февраля 2024Спорт

Бывший футболист «Реала» признался в любви к пиву

Бывший игрок «Реала» Азар признался, что после матча мог выпить две бутылки пива
Эден Азар

Эден Азар. Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал в подкасте Obi One о любви к пиву. Запись доступна на YouTube.

«Как и все бельгийцы, я люблю пиво, потому что в нашей стране самое лучшее пиво в мире», — заявил он. Экс-футболист признался, что после хорошего матча мог выпить одну-две бутылки пива.

10 октября 2023-го Азар объявил о завершении карьеры. Полузащитник отметил, что осуществил свою мечту играть по всей Европе и миру.

Азар выступал за «Реал» с 2019 года. В составе испанской команды он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022. Также хавбек выступал за французский «Лилль» и английский «Челси». В составе сборной Бельгии Азар стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.

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      Дарья Коршунова
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