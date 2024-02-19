Эквадор отказался поставлять оружие Украине

Глава МИД Эквадора Соммерфельд: Кито отказывается от поставки оружия Украине

Кито отказывается от поставки вооружений Украине, заявила глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд. Ее цитирует РИА Новости.

«Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт», — подчеркнула глава МИД.

Ранее посол России Владимир Спринчан после встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа сообщил, что Кито отменил решение о поставке российской техники в США, которую планировалось затем передать Украине.