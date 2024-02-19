Европа пообещала легализовать использование российских активов для помощи Киеву

Фон дер Ляйен: ЕК легализует отправку доходов от активов РФ для помощи Киеву

Европа легализует использование российских активов для помощи Киеву. Такое обещание на пресс-конференции партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) дала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит РИА Новости.

Утвердить механизм по отправке процентных доходов от заблокированных в Евросоюзе российских средств намерены в ближайшие дни.

«В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — заявила чиновник.

Ранее фон дер Ляйен анонсировала планы использовать доходы как для производства вооружения, в качестве военной помощи, так и для восстановления Украины. По ее словам, законодательная база для использования активов России в этих целях уже готова.

Совет Евросоюза уже утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины. Европейские депозитарии не смогут использовать такие доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.