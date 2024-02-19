Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:06, 19 февраля 2024Экономика

Европа пообещала легализовать использование российских активов для помощи Киеву

Фон дер Ляйен: ЕК легализует отправку доходов от активов РФ для помощи Киеву

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Европа легализует использование российских активов для помощи Киеву. Такое обещание на пресс-конференции партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) дала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит РИА Новости.

Утвердить механизм по отправке процентных доходов от заблокированных в Евросоюзе российских средств намерены в ближайшие дни.

«В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — заявила чиновник.

Материалы по теме:
Тотальная заморозка. Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022
Акции на свободе. Западные регуляторы разблокируют российские активы. Как инвесторам их вернуть?
Акции на свободе.Западные регуляторы разблокируют российские активы. Как инвесторам их вернуть?
29 декабря 2022
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023

Ранее фон дер Ляйен анонсировала планы использовать доходы как для производства вооружения, в качестве военной помощи, так и для восстановления Украины. По ее словам, законодательная база для использования активов России в этих целях уже готова.

Совет Евросоюза уже утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины. Европейские депозитарии не смогут использовать такие доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      В кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны в России

      В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

      Названы главные тренды в свадебных нарядах

      Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

      Представлен самый дешевый складной смартфон

      Тренер рассказала об упражнениях для борьбы с «ушками» на бедрах

      Россиян призвали не целовать кошек и собак

      Раскрыта причина конфискации у Петра Порошенко фабрики в России

      Хованский сделал пересадку бороды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше