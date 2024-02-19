Фетисов сравнил хоккейные навыки Путина и Лукашенко

Фетисов заявил, что у Путина и Лукашенко разный стиль игры в хоккей

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сравнил хоккейные навыки президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Его слова приводит aif.ru.

Фетисов заявил, что у Путина и Лукашенко разный стиль игры в хоккей. При этом главы государств слаженно взаимодействуют на льду, отметил он.

Фетисов также вспомнил, как играл в одной пятерке с Путиным и Лукашенко. «Первая смена, отдали пас Лукашенко, у него бросок хороший — сразу забил. Смотрю на нашего, а он вроде не очень доволен. Играем, уже третий период. Александр Григорьевич мне говорит: "Слава, а вы чего мне пас больше не даете?". "Открываетесь вы плохо", — отвечаю», — поделился он деталями.

Ранее Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми. Президент также заявил, что любит не только хоккей и горные лыжи, на которых он старается кататься при любой возможности, но и биатлон, фигурное катание и прыжки на лыжах с трамплина.