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17:45, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Маска обвинили в нарушении правил его собственной соцсети

Newsweek: Маск отключил коллективные заметки для поста и нарушил правило X

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американского предпринимателя и владельца соцсети X (бывший Twitter) Илона Маска обвинили в нарушении правила его собственной платформы. Как сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник, Маск отключил для одного из своих постов функцию «Коллективные заметки» (Соmmunity Notes), которая позволяет пользователям добавлять контекст к публикациям, которые, на их взгляд, могут ввести в заблуждение.

Источник Newsweek отметил, что Маск отключил коллективные заметки к одной из своих публикаций. Сообщается, что это действие нарушает правило X, запрещающее манипулировать информацией на платформе. «Вы не имеете право использовать X, чтобы распространять ложную информацию или скрывать ее, а также совершать действия, которые могут помешать взаимодействию пользователей», — гласит текст этого правила.

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Ранее Маск объяснил, зачем он купил соцсеть Twitter. Он заявил, что таким образом сможет увеличить жизнь цивилизации.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года, потратив 44 миллиарда долларов. Предприниматель уволил прежнее руководство и большую часть персонала. В июле 2023 года стало известно, что миллиардер решил переименовать соцсеть в X. Вместо голубой птицы логотипом стала черно-белая буква X.

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      Мария Большакова
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