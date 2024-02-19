На Украине резко выросло число миллионеров

Депутат Рады Гетманцев: число миллионеров на Украине в 2022 году выросло на 16 %

На Украине в 2022 году резко увеличилось число миллионеров — на 16 процентов, до 12,3 тысячи граждан. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Речь идет о гривневых миллионерах — людях с доходом более 1 миллиона украинских гривен (26 тысяч долларов) в год, отметил он. Их количество выросло на 2,8 тысячи человек.

Депутат также отметил, что всего в 2023 году граждане Украины подали 266 тысяч деклараций о доходах и имуществе за предыдущий год. Общая сумма задекларированного таким образом дохода составила 147,92 миллиарда гривен, сказал Гетманцев.

Ранее стало известно, что в России в период с 2013 года по декабрь 2023-го число долларовых миллионеров резко сократилось — за 10 лет их количество в стране снизилось на 24 процента. По состоянию на декабрь 2023 года, в РФ проживали в общей сложности 68,4 тысячи долларовых миллионеров и 43 тысячи долларовых миллиардеров. Кроме того, в стране находились 409 человек с состоянием более 100 миллионов долларов.