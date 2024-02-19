Названы способы снизить риск ранней деменции

Несмотря на то, что деменцию принято считать болезнью пожилых людей, она может развиться и у 40-летнего человека, рассказал невролог клиники «Ниармедик» Александр Тырченков. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвал способы снизить риск развития ранней деменции.

Специалист обратил внимание, что распространение заболевания среди молодежи может быть связано с неправильным образом жизни, хроническими заболеваниями, такими как декомпенсированный сахарный диабет, проблемами с щитовидной железой или гидроцефалией.

Для того чтобы не столкнуться со слабоумием в раннем возрасте, следует держать под контролем хронические заболевания, артериальное давление и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, отметил Тырченков.

Необходимо отказаться от вредных привычек, в первую очередь — от курения и употребления алкоголя

Отдельное внимание стоит уделить режиму сна и правильному питанию, продолжил собеседник «Ленты.ру». Спать, по его словам, нужно не меньше 7-8 часов, а ложиться следует не позже 23 часов. Рацион же должен включать большое количество свежих овощей и фруктов, а также рыбы и морепродуктов, кисломолочных продуктов, цельнозерновых продуктов, орехов, растительных масел.

Также полезно включить в меню тыквенные семечки, горький шоколад, голубику. Ограничивают при такой диете потребление сахара и жиров, а также крахмалистых овощей и фруктов

Александр Тырченков невролог

Для поддержания здоровья мозга важна и физическая активность, заверил невролог. В течение недели необходимо заниматься аэробной нагрузкой умеренной интенсивности не менее 150 минут или такой же нагрузкой, но активной, не менее 75 минут.

«Доказано, что риск развития деменции в будущем ниже у людей с высшим образованием. Поэтому важно постоянно тренировать мозг и развивать когнитивный резерв. Независимо от возраста продолжайте изучать иностранные языки, осваивать новые навыки и больше читать», — призвал напоследок доктор Тырченков.

Ранее неврологи Инна Филатова и Светлана Сергеева рассказали о способах избавиться от головной боли. Они также объяснили, что так называемая головная боль напряжения является первичной головной болью, то есть она возникает не из-за травмы или заболевания.