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14:32, 19 февраля 2024Силовые структуры

Российский генерал отсудил служебную квартиру в Москве

В Москве суд отказал СК в выселении из служебной квартиры следователя Новикова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Нагатинский суд Москвы отказал Следственному комитету (СК) России в выселении из служебной квартиры бывшего старшего следователя по особо важным делам 44-летнего генерал-майора юстиции Сергея Новикова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство требовало от бывшего подчиненного освободить двухкомнатную квартиру в районе Бирюлево после выхода на пенсию по выслуге лет. На суде генерал доказал, что СК не предоставило ему единовременную социальную выплату либо квартиру, несмотря на то, что он отстоял в очереди 15 лет и отслужил 22 года. При этом у Новикова трое детей.

В итоге суд встал на его сторону и отклонил иск СК. Стоит отметить, что с аналогичными требованиями ведомство обращалось в суд еще к ряду бывших сотрудников, но потерпело поражение.

Новиков был прикомандирован к Генпрокуратуре России в 2006 году и вырос до старшего следователя по особо важным делам при председателе СК. Он участвовал в расследовании резонансных уголовных дел, в числе которых организованное преступное сообщество во главе с бывшим начальником ГУЭБиПК МВД Денисом Сугробовым. Он был осужден на 22 года заключения, но позже в 2017 году Верховный суд России смягчил ему наказание до 12 лет.

Отсидев шесть лет, Сугробов вышел на свободу летом 2023 года.

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      Любовь Ширижик
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