Олимпийский чемпион Уайлд рассказал о счастливом талисмане на Играх в Сочи

Чемпион ОИ Уайлд рассказал, что носил счастливые грязные носки на Играх в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 в слаломе Вик Уайлд рассказал о счастливом талисмане, который был у него на домашних Играх. Его слова приводит РИА Новости.

Уайлд заявил, что он не спал со сноубордом, но носил одни и те же носки на обоих победных заездах. «Да, у меня были только грязные носки, ничего другого я не делал», — отметил спортсмен.

Ранее Уайлд рассказал, что у него украли из гаража вещи с ОИ в Сочи. «Одежду, игрушки, книги, — все украли, кроме медалей», — заявил он.

В составе сборной России сноубордист, получивший гражданство в 2012 году, завоевал две золотые медали на Играх в Сочи. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.