Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
Сегодня
13:10 (Мск)
Даяна Ястремская
Дубай (ж)
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Дарья Касаткина
Сегодня
19:30 (Мск)
Лючия Бронцетти
Дубай (ж)
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даниэль Эванс
Завтра
02:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Лос-Кабос
10:42, 19 февраля 2024Спорт

Олимпийский чемпион Уайлд рассказал о счастливом талисмане на Играх в Сочи

Чемпион ОИ Уайлд рассказал, что носил счастливые грязные носки на Играх в Сочи

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 в слаломе Вик Уайлд рассказал о счастливом талисмане, который был у него на домашних Играх. Его слова приводит РИА Новости.

Уайлд заявил, что он не спал со сноубордом, но носил одни и те же носки на обоих победных заездах. «Да, у меня были только грязные носки, ничего другого я не делал», — отметил спортсмен.

Материалы по теме:
«Я испытал настоящее счастье» 10 лет назад началась Олимпиада в Сочи. Как ее запомнили российские чемпионы?
«Я испытал настоящее счастье»10 лет назад началась Олимпиада в Сочи. Как ее запомнили российские чемпионы?
7 февраля 2024
«Нужно перестать стоять на коленях» Россиян допустили к Олимпиаде-2024. Почему выступить на ней смогут единицы?
«Нужно перестать стоять на коленях»Россиян допустили к Олимпиаде-2024. Почему выступить на ней смогут единицы?
16 декабря 2023

Ранее Уайлд рассказал, что у него украли из гаража вещи с ОИ в Сочи. «Одежду, игрушки, книги, — все украли, кроме медалей», — заявил он.

В составе сборной России сноубордист, получивший гражданство в 2012 году, завоевал две золотые медали на Играх в Сочи. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2». Обнародованы секретные данные Минобороны

      Туристы спрятали 132 килограмма кокаина в номере отеля и попались

      «Мы заканчиваемся». Российские разведчики перехватили звонок бойца ВСУ. Он рассказал о ситуации на передовой

      Парламент Узбекистана запланировал посетить Россию с официальным визитом

      Государству потребовали вернуть еще один российский завод

      ФСБ ликвидировала готовившего теракт против политика Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше