Отбывавший срок по делу о госизмене российский программист вышел по УДО

Осужденный на 7 лет за госизмену программист Фомченков вышел по УДО

Предприниматель и программист Георгий Фомченков, осужденный на семь лет по делу о госизмене, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фомченков отбывал срок в колонии строгого режима с 2019 года. Другие подробности его освобождения не сообщаются.

Приговор в отношении Фомченкова был вынесен Мосгорсудом 1 апреля 2019 года. По данным следствия, он был сообщником полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного на 22 года за шпионаж в пользу США.

В марте 2022 года Скопинский районный суд Рязанской области отказался снять выговор с заключенного программиста за отсутствие именной таблички на сумке с вещами и лишил его права на УДО.

