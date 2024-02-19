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14:42, 19 февраля 2024Силовые структуры

Отбывавший срок по делу о госизмене российский программист вышел по УДО

Осужденный на 7 лет за госизмену программист Фомченков вышел по УДО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Предприниматель и программист Георгий Фомченков, осужденный на семь лет по делу о госизмене, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фомченков отбывал срок в колонии строгого режима с 2019 года. Другие подробности его освобождения не сообщаются.

Приговор в отношении Фомченкова был вынесен Мосгорсудом 1 апреля 2019 года. По данным следствия, он был сообщником полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного на 22 года за шпионаж в пользу США.

В марте 2022 года Скопинский районный суд Рязанской области отказался снять выговор с заключенного программиста за отсутствие именной таблички на сумке с вещами и лишил его права на УДО.

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      Олеся Мицкевич
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