Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:44, 19 февраля 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии рассказала о «послании Путина»

Каллас: Путин дал понять Таллину, что «Эстония является российской территорией»

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о «послании» президента России Владимира Путина, что «Эстония является российской территорией». Об этом она рассказала в интервью Financial Times.

«[Путин] хочет передать послание, что Эстония на самом деле является российской территорией, и у него есть юрисдикция над нами», — сказала эстонский премьер. Так она прокомментировала свое объявление в розыск в России.

Ранее Каллас заявила, что не боится последствий розыска на российской территории. Как премьер предположила, такое решение связано со слухами о ее скором назначении на пост главы дипломатии Евросоюза, приуроченного к отставке занимающего эту должность сейчас Жозепа Борреля.

МВД России объявило в розыск Каллас 13 февраля. Кроме того, разыскивается и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке. Ранее там укрывались бойцы ВСУ

      Выбросившую младенца в пакете мать арестовали

      В российском регионе из стрелкового оружия сбили дрон-камикадзе

      Приговоренный к пожизненному сроку вышел на свободу из-за ошибки властей

      В Белоруссии рассказали о наказании за пропаганду отказа от рождения детей

      ФСБ задержала участников международной ОПГ с 50 тысячами фальшивых долларов

      В Америке решили бороться с дешевыми товарами из Китая

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств

      В Москве намело небывалые сугробы

      Москвичам пообещали первый звонок весны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше