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14:35, 19 февраля 2024Экономика

Россия резко нарастила поставки агропродукции в одну страну

«Агроэкспорт»: в 2023 году Россия почти утроила поставки агропродукции в ОАЭ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В 2023 году Россия резко нарастила экспорт агропромышленной продукции в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом со ссылкой на материалы ФГБУ «Агроэкспорта» при Минсельхозе РФ пишет РИА Новости.

Объем поставок таких товаров в натуральном выражении за год почти утроился — до 902 тысяч тонн. При этом в стоимостном выражении российский экспорт агропродукции в ОАЭ увеличился на 72 процента, говорится в сообщении «Агроэкспорт». Основная доля поставок пришлась на зерновые культуры — пшеницу (663 тысячи тонн, рост в два раза) и ячмень (85 тысяч тонн, рост в два раза).

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Также увеличиваются поставки в ОАЭ гороха, чечевицы и кукурузы. Кроме того, страна на 54 процента нарастила закупки российской замороженной рыбы — до 30 тысяч тонн. «Пока доля России в общем объеме продовольственного импорта ОАЭ невелика, однако российские компании в последние годы проявляют все больший интерес к этому рынку», — заявил торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин.

Ранее стало известно, что крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов на фоне риска вторичных санкций начали ограничивать работу с клиентами из России. Отмечается, что финансовые учреждения остановили расчеты с Москвой, запретив россиянам принимать и отправлять платежи. Также под ограничения попали компании, собственниками которых являются граждане России.

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