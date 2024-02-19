Россияне рекордно задолжали банкам

ФССП: в 2023 году задолженность россиян перед банками выросла до 3,2 трлн рублей

В 2023 году на рассмотрение Федеральной службы судебных приставов поступило 25 миллионов исполнительных производств, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Об этом со ссылкой на данные ведомства пишет газета «Известия».

Несмотря на то что процент просроченной задолженности остается стабильным, количество исполнительных производств за прошедший год выросло на 4,5 миллиона дел. В 2021 году их насчитывалось 16,1 миллиона, а в 2020-м — 12,9 миллиона. Как отмечают приставы, количество не соответствуют числу должников, так как принудительное взыскание на одного человека могут открыть сразу по нескольким займам.

В прошлом году объем задолженности граждан, который подлежит взысканию, вырос до рекордных 3,26 триллиона рублей (плюс 200 миллиардов). Это наибольший показатель за все время ведения статистики ФССП. Больше всего должников в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Московской и Челябинской областях. Как отмечают приставы, принудительное погашение займов невозможно из-за низкой платежеспособности граждан на фоне их задолженности по налогам, оплате услуг ЖКХ и долгов перед банками.

«Рост неплатежей по кредитам связан с высокой долговой нагрузкой населения, по-прежнему сложной экономической ситуацией в стране, высокой инфляцией. В результате гражданам становится все сложнее обслуживать свои долги, что и приводит к увеличению объемов просрочки», — заявил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По данным ЦБ, к сентябрю 2023 года суммарная задолженность россиян перед банками увеличилась до 30,22 триллиона рублей. В связи с этим лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной начать гасить долги некоторых категорий граждан перед банками за счет пяти процентов от годовой прибыли этих организаций.

Банк России захотел усилить контроль за рассрочками россиян. По словам главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаила Мамуты, этот вид займов — такой же долг, который нужно учитывать при расчете предельной кредитной нагрузки граждан. Если банк не учитывает этой информации, он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах обслуживать.