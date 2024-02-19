Ростовские власти опровергли работу систем ПВО после сообщения о звуках взрыва

В Ростовской области опровергли работу ПВО после сообщений о звуках взрыва

В правительстве Ростовской области опровергли работу системы противовоздушной обороны (ПВО) после сообщений о звуках взрыва. Об этом сообщает сетевое издание 161.ru.

«По данным военных, ПВО не работала», — приводит издание слова пресс-секретаря главы региона Ирины Четвертаковой.

19 февраля жители Ростова-на-Дону сообщили о громких звуках, которые были слышны почти во всех районах города. Также о грохоте сообщили в ряде населенных пунктов Ростовской области.

Ранее о громких звуках в небе над Ростовской областью сообщалось 16 февраля. Тогда глава региона Василий Голубев заявил, что они были связаны с работой российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации.