Тренер рассказала об упражнениях для борьбы с «ушками» на бедрах

Тренер и нутрициолог Юлия Грушина рассказала, какие упражнения могут помочь в борьбе с «ушками» на бедрах. Ее слова приводит «Спортмастер Медиа».

Грушина объяснила, что акцент нужно делать на большую ягодичную мышцу и заднюю поверхность бедра. «Эффективны будут румынская тяга и ягодичный мост, диагональные, латеральные и болгарские выпады, отведение ноги в кроссовере, зашагивания на тумбу или платформу с медленным спуском», — поделилась она.

Кроме того, Грушина назвала несколько правил, которым нужно следовать для достижения поставленной цели. Она рассказала, что необходимо тренировать ягодичные мышцы в максимальных амплитудах, а также улучшать скольжение тканей в проблемной зоне путем массажа и растяжки.

Ранее Грушина раскрыла, как добиться стройности. «Самый главный секрет успеха — не бежать за результатом, а влюбиться в процесс, и тогда победа обеспечена», — заявила она.