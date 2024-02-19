В Полтаве раздался взрыв

«Общественное»: в Полтаве на северо-востоке Украины раздался взрыв

На северо-востоке Украины в городе Полтаве раздался взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена по всей территории страны.

Ранее назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне в результате взрывов была повреждена припортовая инфраструктура.

О взрывах в Херсоне стало известно утром 19 февраля. Несколько детонаций прогремело в прибрежных зонах города.