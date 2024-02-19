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12:19, 19 февраля 2024Спорт

В РФС оценили уровень Кокорина

Почетный президент РФС Колосков назвал уровнем Кокорина чемпионат Кипра

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит «Матч ТВ».

Колосков назвал уровнем Кокорина чемпионат Кипра. «Человек свое отыграл в Европе, сейчас играет там, где нашел свое место, оставьте человека в покое», — заявил он.

18 февраля Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра. Он поразил ворота соперника на 12-й секунде матча.

Всего в текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 24 матча во всех турнирах. Россиянин забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

В январе 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину». Сезон-2022/2023 нападающий провел в аренде в «Арисе», став в ее составе победителем национального первенства. В сентябре 2023-го стало известно, что кипрский клуб вновь взял Кокорина в годовую аренду.

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