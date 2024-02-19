В РФС оценили уровень Кокорина

Почетный президент РФС Колосков назвал уровнем Кокорина чемпионат Кипра

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит «Матч ТВ».

Колосков назвал уровнем Кокорина чемпионат Кипра. «Человек свое отыграл в Европе, сейчас играет там, где нашел свое место, оставьте человека в покое», — заявил он.

18 февраля Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра. Он поразил ворота соперника на 12-й секунде матча.

Всего в текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 24 матча во всех турнирах. Россиянин забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

В январе 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину». Сезон-2022/2023 нападающий провел в аренде в «Арисе», став в ее составе победителем национального первенства. В сентябре 2023-го стало известно, что кипрский клуб вновь взял Кокорина в годовую аренду.