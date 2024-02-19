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14:30, 19 февраля 2024Экономика

В России изъяли акции фабрики экс-президента Украины

Суд изъял в доход РФ акции липецкой кондитерской фабрики Roshen Петра Порошенко

Фото: Юрий Сорокин / РИА Новости

Октябрьский районный суд Липецка изъял в доход России акции кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

Помимо ценных бумаг, принадлежавших Порошенко, в доход России обращены доли в уставном капитале фабрики ее гендиректора Олега Казакова.

С 2015 года правоохранительные органы вели расследование уголовного дела о начислении «Рошен» НДС при строительстве производства в Липецком районе. Компании предложили доплатить почти 285,9 миллиона рублей за 2012 год, 26,2 миллиона рублей пеней по налогу и штраф в размере 49,5 миллиона рублей. С того момента сумма начислений по всем делам выросла до 1 миллиарда рублей.

В связи с расследованием дела о мошенничестве с бюджетными средствами Басманный суд Москвы арестовал склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тысяч квадратных метров в Липецке. Все сотрудники этой фабрики уволены, производство закрыто.

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В июле 2023-го жители Украины потребовали от президента страны Владимира Зеленского национализировать компанию Петра Порошенко . Соответствующая петиция появилась на сайте Зеленского, однако ее поддержали только 127 человек. Для рассмотрения президентом она должна была набрать 25 тысяч голосов.

В отношении Порошенко на Украине возбуждены уголовные дела о госизмене и финансировании терроризма. Бывшего президента обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал свои президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки из республик Донбасса.

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      Вячеслав Агапов
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