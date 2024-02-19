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17:54, 19 февраля 2024Бывший СССР

Военкор опубликовал кадры разрушенной Авдеевки

Военкор Астрахань: ВСУ использовали жилую застройку в Авдеевке для обороны

Военкор «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что украинские солдаты использовали жилую застройку в Авдеевке в качестве оборонительных сооружений. Он также показал кадры разрушений.

«Картина уже привычная по многим освобожденным городам — это баррикады, стоят противотанковые ежи, улицы города. Очень хорошо видно, что цена украинских заявлений о том, что они не используют застройку и дома в качестве объектов обороны, примерно равна нулю», — рассказал он.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили весь город в оборонительный рубеж. Так, на опубликованных кадрах видно, что один из домов, который использовался украинскими военными как укрепленная точка, «полностью сложился» после попадания российским высокоточным оружием.

Ранее Минобороны России сообщило, что войска заняли более выгодные рубежи в районе Авдеевки.

Вооруженные силы России взяли Авдеевку 17 февраля. ВСУ пришлось в спешке покинуть населенный пункт, оставив вооружение и военную технику.

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      Варвара Кошечкина
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