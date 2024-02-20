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14:54, 20 февраля 2024Экономика

Акции продавшего российский бизнес золотодобытчика стремительно подешевели

Акции уходящей из России Polymetal на Мосбирже дешевели более чем на 17%

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Акции Polymetal — второго по величине производителя золота в России, объявившего о решении продать российский бизнес — за два дня подешевели на Мосбирже на 17,67 процента, следует из данных площадки. На минимуме ценная бумага золотодобытчика стоила 363,4 рубля, а на момент написания материала за нее давали 375,9 рубля.

Стоимость акций стремительно снизилась на фоне объявления Polymetal о продаже своего российского бизнеса (АО «Полиметалл») без возможности обратного выкупа фирме «Мангазея Плюс». Сумму сделки оценили в 3,69 миллиарда долларов с учетом долговых обязательств актива на сумму около 2,21 миллиарда долларов.

После продажи российских активов вероятность делистинга акций Polymetal с Мосбиржи увеличится, считают опрошенные Forbes эксперты. Акции Polymetal с 22 февраля перевели из первого уровня листинга в третий. Отмечается, что чем ниже его уровень, тем меньше требований к эмитенту по предоставлению данных и выше риск инвестиций.

О намерении Polymetal International прекратить свою деятельность на российском рынке стало известно прошлым летом. В компании подчеркивали, что уход из страны станет вынужденной мерой. В январе компания сменила своего крупнейшего акционера. Им стал госфонд из Омана MDI, купивший 23,9 процента акций.

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      Дмитрий Воронин
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