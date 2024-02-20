Американский баскетболист покинул ЦСКА через три недели после перехода

Бывший игрок НБА Бартон покинул ЦСКА через три недели после подписания контракта

Американский баскетболист Уилл Бартон покинул ЦСКА через три недели после подписания контракта. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

В команде рассказали, что соглашение было расторгнуто на основании одного из предусмотренных условий. Отмечается, что Бартон вернулся в США.

ЦСКА объявил о переходе Бартона 29 января. В команде подчеркивали, что 33-летний игрок имеет большой опыт выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он провел в лиге 11 сезонов, представляя «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс».

В феврале 2022 года Евролига решила временно отстранить российские клубы от турнира. После этого ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были дисквалифицированы, а их результаты были аннулированы.

