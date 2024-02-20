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13:14, 20 февраля 2024Спорт

Американский баскетболист покинул ЦСКА через три недели после перехода

Бывший игрок НБА Бартон покинул ЦСКА через три недели после подписания контракта
Уилл Бартон (слева)

Уилл Бартон (слева). Фото: Frank Gunn / Globallookpress.com

Американский баскетболист Уилл Бартон покинул ЦСКА через три недели после подписания контракта. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

В команде рассказали, что соглашение было расторгнуто на основании одного из предусмотренных условий. Отмечается, что Бартон вернулся в США.

ЦСКА объявил о переходе Бартона 29 января. В команде подчеркивали, что 33-летний игрок имеет большой опыт выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он провел в лиге 11 сезонов, представляя «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс».

В феврале 2022 года Евролига решила временно отстранить российские клубы от турнира. После этого ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были дисквалифицированы, а их результаты были аннулированы.

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