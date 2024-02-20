Американский баскетболист покинул ЦСКА через три недели после перехода
Американский баскетболист Уилл Бартон покинул ЦСКА через три недели после подписания контракта. Об этом сообщается на сайте московского клуба.
В команде рассказали, что соглашение было расторгнуто на основании одного из предусмотренных условий. Отмечается, что Бартон вернулся в США.
ЦСКА объявил о переходе Бартона 29 января. В команде подчеркивали, что 33-летний игрок имеет большой опыт выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он провел в лиге 11 сезонов, представляя «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс».
В феврале 2022 года Евролига решила временно отстранить российские клубы от турнира. После этого ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были дисквалифицированы, а их результаты были аннулированы.