Дуа Липа появилась на публике в прозрачном платье

Британская певица Дуа Липа посетила вечеринку British Vogue and Tiffany & Co в честь премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в откровенном образе. Снимки с ковровой дорожки публикует Daily Mail.

Знаменитость появилась на публике в прозрачном платье длины макси черного цвета с кружевными деталями и перьями на подоле. При этом в руках поп-исполнительница держала клатч в тон, а из аксессуаров на ней были — массивные серьги и колье с бриллиантами. Завершали образ уложенные волнами волосы и макияж в нюдовых оттенках.

Помимо Липы, афтепати посетили модели Кара Делевинь и Роузи Хантингтон-Уайтли, телезвезда Аня Тейлор Джой и другие инфлюэнсеры.

Ранее появилась информация, что «Оппенгеймер» получил премию BAFTA как лучший фильм. Картина завоевала 7 наград из 13, на которые претендовала. Фильм получил награды «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж».