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16:56, 20 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовала комплекс упражнений для прокачки ягодиц дома

Фото: Doronin Denis / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева посоветовала комплекс упражнений для прокачки ягодиц дома. Ее слова приводит «Вокруг света».

В комплекс входит четыре упражнения. Начать Дерендеева предложила с медленных (три счета вниз и один наверх) приседаний. Тренер рекомендовала стопы ставить на ширине плеч и немного разворачивать их наружу.

Затем эксперт предложила делать ягодичный мост. Ранее она уже рассказала, как правильно выполнять это упражнение.

Далее Дерендеева посоветовала делать скользящие выпады назад. Исходное положение — поставить ногу сзади в упор на носок на полотенце, на продвинутом уровне можно взять в руки гантели. «Медленно скользите ногой назад в выпад, колено опорной ноги не выходит за носок, старайтесь опуститься как можно ниже. Спина прямая, небольшой наклон вперед. С выдохом надавить пяткой опорной ноги в пол и подняться в исходное положение», — описала она правильную технику.

Заключительное упражнение предложенного Дерендеевой комплекса — болгарские выпады. Ранее другой фитнес-тренер, Алена Аверьянова, раскрыла особенности данного упражнения и рассказала, какие еще мышцы оно помогает проработать.

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      Андрей Стрельцов
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