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14:24, 20 февраля 2024Спорт

Гендиректор ФХР ответил на вопрос о возможном исключении из IIHF

Гендиректор ФХР Курбатов заявил, что в теории Россию могут исключить из IIHF
Дмитрий Курбатов

Дмитрий Курбатов. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос о возможном исключении из Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова приводит ТАСС.

Курбатов заявил, что в теории это может произойти. «Если вы откроете регламент IIHF, который есть в общем доступе, там написано, что одной из санкций может быть снижение статуса членства и последующее исключение. Но это не значит, что это стоит на повестке дня и произойдет завтра», — отметил он.

Курбатов подчеркнул, что у российской стороны нет задачи выйти из IIHF. Поэтому, добавил он, ФХР продолжает платить взносы и соблюдать правила международной организации.

13 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Причиной были названы текущие риски безопасности.

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      Дарья Коршунова
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