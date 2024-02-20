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17:42, 20 февраля 2024Среда обитания

Метеоролог раскрыл подробности о предвещающем жаркое лето феномене

Метеоролог Вильфанд: феномен Эль-Ниньо грозит жарким летом Сахалину и Приморью

Фото: Reuters

Феномен Эль-Ниньо оказывает значительное влияние на глобальную температуру планеты, но при этом его эффект в отдельных точках земного шара, например в России, может быть не так велик. Об этом «Ленте.ру» рассказал метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Эль-Ниньо по-испански означает "рождественский мальчик". Когда-то давно, в конце позапрошлого века, перуанские рыбаки заметили, что начинает существенно повышаться температура океана, а рыба, которая водится в холодном течении, уходит в другие акватории. Так получалось, что эпизоды этого потепления приходились на декабрь», — рассказал Вильфанд.

Этот феномен, по словам метеоролога, оказывает большое влияние на температуру планеты: начинающееся потепление на востоке Тихого океана постепенно распространяется на Мировой океан. В итоге температуры начинают расти даже во внетропических регионах.

«Поскольку теплоемкость океана очень существенна, даже небольшая передача тепла от него приводит к повышению температуры атмосферы. Наиболее заметное влияние Эль-Ниньо оказывает на США, западное побережье Тихого океана, Канады. У нас это явление можно заметить в Приморском крае, на Сахалине, в Хабаровском крае», — перечислил метеоролог.

Он подчеркнул, что Эль-Ниньо не определяет точные температуры на всей Земле, но влияет только на глобальное повышение. Вильфанд напомнил, что лето 2023 года оказалось очень жарким для Западной Европы, в то время как в центре европейской России было достаточно комфортно.

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Ранее появились сообщения о том, что лето 2024 года в России может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Причиной таких погодных аномалий послужит природное явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

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      Наталия Белова
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