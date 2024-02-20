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04:18, 20 февраля 2024Наука и техника

Военный высказался о судьбе танков в современных военных конфликтах

Полковник Кошкин усомнился в исчезновении танков из-за беспилотников

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Исчезновение танков из-за появления беспилотников маловероятно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он усомнился в том, что данное оружие будет признано менее эффективным и допустил продолжение работ по укреплению брони танков.

«Еще до всех современных событий считалось, что танки, как и артиллерия, теряют свою значимость. Но появились беспилотники, и артиллерия вернулась, стала востребована. В отношении танка то же: и авиация, и артиллерия, и беспилотники, противотанковые средства — все работает против танка. Но в этом и есть его значимость: человеку всегда нужно прятаться за броню на поле боя. И, пока человек находится там, должны быть и танки», — считает военный.

Беспилотники, как отметил Кошкин, действительно создали много проблем для танков, сегодня они кажутся более уязвимыми. Но военный подчеркнул, что борьба видов вооружений — естественный процесс, специалисты продолжат работу над совершенствованием защитных механизмов танков.

«Это вечная проблема: усиливаем броню — танк становится тяжелее, увеличиваем калибр — тоже. Сейчас против беспилотников на танке ставят специальную сетку, которая мешает прямому поражению, потому что самое уязвимое место именно там. Так что я считаю, что специалисты будут и дальше развивать динамическую защиту танков, беспилотники не решат их судьбу», — подчеркнул Кошкин.

Ранее военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об уходе танков в прошлое. Они считают, что танки перестанут использоваться на поле боя из-за беспилотников.

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