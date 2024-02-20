Приставку PlayStation Portal взломали

Хакеры взломали PlayStation Portal и установили эмулятор с GTA

Энтузиастам удалось взломать компактную консоль PlayStation и превратить ее в эмулятор. Об этом сообщается в X пользователя Энди Нгуена.

По словам пользователя, он смог обойти защиту приставки вместе с коллегами под никами xyz и ZetaTwo. На взлом энтузиасты потратили больше месяца. В материале говорится, что на PlayStation Portal удалось поставить эмулятор PlayStation Portable, с помощью которого на консоль можно устанавливать многие игры для PS.

В качестве доказательства пользователь выложил фото с приставкой, на которой запущена одна из частей GTA. По словам Нгуена, несмотря на успех хакеров, им предстоит еще много работы, чтобы улучшить консоль.

PlayStation Portal — устройство для стриминга игр с PlayStation 5. Девайс считается дополнительным аксессуаром к консоли, он не работает автономно от PS5. PlayStation Portable — портативная игровая консоль от Sony, вышедшая в декабре 2004 года.

PlayStation Portal вышла в продажу конце лета 2023 года. Компактный девайс оценили в 199 долларов, или около 18 тысяч рублей.