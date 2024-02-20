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22:09, 20 февраля 2024Россия

Путин заявил о поддержании контактов с Саудовской Аравией и ОАЭ

Путин заявил, что планирует продолжать контакты с Саудовской Аравией и ОАЭ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует продолжать контакты с Саудовской Аравией и ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик прокомментировал идею превращать «пустыни в чернозем» по примеру стран. «Теперь по поводу того, чтобы пустыню превращать в чернозем. Ну, разумеется, я буду продолжать контакты и с Саудовской Аравией, с Эмиратами», — отметил российский лидер.

Глава государства также попросил не превращать проект в финансовую пирамиду. «У нас устойчивые добрые отношения и с наследным принцем Саудовской Аравии, и с президентом Арабских Эмиратов, но не настолько», — сказал политик.

Ранее министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби опроверг официальное вступление страны в БРИКС. Он подчеркнул, что Эр-Рияд получил приглашение присоединиться к объединению, однако пока не стал ее членом.

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      Марина Совина
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