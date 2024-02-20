Роднина высказалась о фигуристах международной серии Гран-при

Ирина Роднина заявила, что ей жалко фигуристов международной серии Гран-при

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о фигуристах, выступающих на международной серии Гран-при. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Роднина заявила, что ей жалко этих спортсменов. «Какой к ним интерес? Я из старого поколения, у меня есть понятия — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион континента. А этап Гран‑при — семейные радости и какие‑то небольшие денежные вознаграждения», — объяснила она.

Ранее Роднина высмеяла Гран-при России по фигурному катанию. Она назвала соревнования «первенством ЖЭКа».

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не могут принимать участие в чемпионатах мира и Европы, а также других турнирах, в том числе, международной серии Гран-при.