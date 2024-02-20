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21:03, 20 февраля 2024Экономика

Россиянам озвучили недраматичный прогноз по инфляции

В ВЭБ.РФ заявили, что инфляция в 5,3-5,5 % в 2024 году не станет драмой в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Инфляция в России в 2024 году не достигнет цели в 4 процента и окажется на уровне 5,3-5,5 процента, что не станет драмой для экономики страны, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, мнение которого озвучил «Прайм».

«Драма будет, если гайки закрутить посильнее», — прокомментировал специалист свой прогноз во время второго российского форума финансового рынка.

Банк России по-прежнему ожидает, что цены в текущем году вырастут на 4-4,5 процента, ради чего регулятор планирует придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени и начать снижать ключевую ставку только после того, как станет понятна устойчивость тренда на замедление инфляции.

По прогнозу Минфина РФ инфляция в 2024 году составит 4,5 процента. Эксперты полагают, что показатели роста цен в стране будут зависеть от действий Центробанка по замедлению спроса и операций регулятора на внутреннем валютном рынке.

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      Дмитрий Воронин
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