Россиянам рассказали о перспективах инфляции

«Эксперт РА»: ЦБ придется сохранять высокую ставку для сдерживания инфляции

Перспективы инфляции в России в 2024 году будут зависеть от действий Центробанка по замедлению спроса и операций регулятора на внутреннем валютном рынке. Такой прогноз озвучили эксперты в ходе вебинара рейтингового агентства «Эксперт РА», их комментарий приводит газета «Известия».

Аналитики полагают, что Банку России придется сохранять высокую ставку довольно долго для возврата инфляции к целевым значениям. Базовый сценарий предполагает среднюю ставку на уровне 12,5-14,5 процента, а при усилении фрагментации мировой торговли и геополитического напряжения она может сохраниться на текущем уровне в 16 процентов в течение всего 2024 года, сказали специалисты.

Сдержать инфляцию помогут и валютные операции регулятора, связанные с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако расходы бюджета в 2024 году вырастут на 13,3 процента по сравнению с 2023 годом, и это потребует от ЦБ сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Эксперты отметили и сохранение влияния на инфляцию мировых цен на нефть и другие экспортные российские товары.

При этом аналитики заявили, что высокая ставка ЦБ может и не оказать достаточного воздействия на темпы роста потребительских цен. Значение кредитов в данный момент снизилось, так как все больше компаний инвестируют собственные средства, без привлечения банковских займов, объяснил научный руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Леонид Григорьев.

Профессор Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов отметил сокращение расходов бюджета по отношению к ВВП, что должно способствовать снижению инфляции. Однако этот показатель останется выше 4 процентов, хотя точно предсказать его значение к концу года сложно, предположил эксперт.

Специалисты напомнили, что в 2023 году рост цен ускорился почти до кризисных значений первой половины 2022-го. В результате ЦБ поднял ключевую ставку до 16 процентов, однако инфляция по-прежнему остается высокой. В «Эксперт РА» отмечают, что текущий рост цен связан с отложенным потребительским спросом на фоне нарастающих ограничений в предложении, вызванных как проблемами с поставками, так и дефицитом кадров.