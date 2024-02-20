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10:34, 20 февраля 2024Путешествия

Россиянам станет проще добираться в Европу

Перевозчик Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Таллин до двух в день

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Транспортная компания Ecolines увеличит число автобусных рейсов между Россией и Эстонией. О том, что россиянам станет проще добираться в Европу, сообщает пресс-служба перевозчика в соцсети «ВКонтакте».

С 22 февраля автобусы начнут ходить из Петербурга в Таллин два раза в день. Из северной столицы рейсы будут отправляться в 8:00 и 16:30. В обратном направлении — в 06:45 и 16:45.

Уточняется, что рейсы выполняются с пешим пересечением границы в автомобильном пункте пропуска ИвангородНарва.

Пропускной пункт Ивангород на границе с Эстонией закрылся на реконструкцию с 1 февраля. Он не будет работать около двух с половиной лет. При этом пешеходная часть продолжит действовать.

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      Мария Борисова
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