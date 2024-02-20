Перевозчик Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Таллин до двух в день

Транспортная компания Ecolines увеличит число автобусных рейсов между Россией и Эстонией. О том, что россиянам станет проще добираться в Европу, сообщает пресс-служба перевозчика в соцсети «ВКонтакте».

С 22 февраля автобусы начнут ходить из Петербурга в Таллин два раза в день. Из северной столицы рейсы будут отправляться в 8:00 и 16:30. В обратном направлении — в 06:45 и 16:45.

Уточняется, что рейсы выполняются с пешим пересечением границы в автомобильном пункте пропуска Ивангород — Нарва.

Пропускной пункт Ивангород на границе с Эстонией закрылся на реконструкцию с 1 февраля. Он не будет работать около двух с половиной лет. При этом пешеходная часть продолжит действовать.