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19:37, 20 февраля 2024Россия

Шойгу раскрыл авторов плана контрнаступления ВСУ

Шойгу: план контрнаступления ВСУ разработали специалисты из Польши и Прибалтики

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

План контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработали специалисты из Польши и Прибалтики. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

По его словам, украинские войска должны были выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. «Планировали это все штабные работники. Штаб этот был создан и по сей день работает (...) в ближнем зарубежье — а ближнее для них это Польша и Прибалтика», — раскрыл глава Минобороны авторов плана контрнаступления.

Ранее Шойгу заявил, что в ходе провалившегося контрнаступления Киев потерял более половины поставленных ему танков Leopard, а также 123 самолета и вертолета.

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16 января полный провал контрнаступления ВСУ также констатировал президент России Владимир Путин. По его словам, чтобы скрыть свои неудачи в зоне боевых действий, украинские войска обстреливают российские приграничные территории. При этом глава государства подчеркнул, что инициатива в зоне специальной военной операции находится у российских военнослужащих.

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      Сергей Истомин
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