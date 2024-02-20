В ДНР сообщили об окончании зачистки Авдеевки

Председатель НС ДНР Жога сообщил об окончании зачистки Авдеевки

Председатель Народного совета Донецкой народной республики (НС ДНР) Артем Жога заявил об окончании зачистки Авдеевки. Об этом он объявил в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», передает ТАСС.

По его словам, бойцы из батальона «Спарта» сообщили ему, что в Авдеевке «все в порядке». Жога также отметил, что российские военные готовятся к последующим наступательным действиям.