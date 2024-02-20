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18:33, 20 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об окончании зачистки Авдеевки

Председатель НС ДНР Жога сообщил об окончании зачистки Авдеевки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Председатель Народного совета Донецкой народной республики (НС ДНР) Артем Жога заявил об окончании зачистки Авдеевки. Об этом он объявил в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», передает ТАСС.

По его словам, бойцы из батальона «Спарта» сообщили ему, что в Авдеевке «все в порядке». Жога также отметил, что российские военные готовятся к последующим наступательным действиям.

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