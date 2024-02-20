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16:38, 20 февраля 2024Наука и техника

В США не впечатлились новой японской ракетой

ArsTechnica: японская ракета H3 не произвела большого впечатления в мире

Изображение: Japan Aerospace Exploration Agency

Недавно успешно запущенная новая японская ракета космического назначения H3 не произвела большого впечатления на мировом рынке. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

«Пока H3 не произвела большого впечатления на мировом рынке запусков. Тем не менее H3 имеет решающее значение для будущего космической программы Японии. Она дешевле и мощнее японской ракеты H-IIA, которая должна выйти из эксплуатации после более чем 20 лет эксплуатации», — пишет автор.

Обозреватель уверяет, что H3 не является революционной ракетой, а представляет собой эволюцию японских H-IIA и H-IIB, которые более чем за 22 года эксплуатации добились похвальных успехов.

Бергер пишет, что снижение стоимости пуска H3 возможно при привлечении коммерческих заказчиков.

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В ходе состоявшегося 16 февраля пуска с космодрома Танэгасима носитель H3 впервые успешно достиг околоземной орбиты.

В марте 2023 года полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

В феврале прошлого года новейшая ракета H3 не смогла оторваться от земли.

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      Иван Потапов
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