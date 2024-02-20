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00:10, 20 февраля 2024Наука и техника

В США оценили огневую мощь российского «Терминатора»

NI: российская БМПТ «Терминатор» обладает огромной огневой мощью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые применяют в зоне специальной военной операции, обладают внушительной боевой мощью. Возможности БМПТ оценили в публикации американского издания The National Interest (NI).

«"Терминатор" может похвастаться огромной огневой мощью, включая автоматические пушки, гранатометы и ракеты, установленные на башне с дистанционным управлением. Благодаря современным датчикам и усовершенствованной оптике он хорошо приспособлен для ночных и городских боев», — отметили в материале.

Автор подчеркнул, что боевые машины, подобные «Терминатору», играют решающую роль в современных конфликтах. Танки способны выполнять ограниченное число задач, а БМПТ, которая сочетает хорошую защищенность и разнообразное вооружение, обеспечивает гибкость в операциях по поддержке действий пехоты.

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В арсенал БМПТ входят противотанковые ракеты «Атака», гранатометы АГ-17, автоматические пушки 2А42 и пулеметы. Защищенность машины на шасси танка Т-90А обеспечивает динамическая защита «Реликт».

Ранее в феврале стало известно, что российские БМПТ «Терминатор» доработали с учетом специальной военной операции. Машины получили дополнительные блоки динамической защиты, решетки для защиты приборов наблюдения и антидроновые козырьки.

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      Даниил Иринин
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