Врач назвала причину отказаться от чашки кофе после пробуждения

Сомнолог Ли: чашка кофе сразу после пробуждения повышает уровень гормона стресса

Сомнолог Дебора Ли призвала заботящихся о своем здоровье людей отказаться от привычки пить кофе сразу после пробуждения. Свою рекомендацию она объяснила в беседе с изданием The Sun.

Ли назвала чашку кофе сразу после пробуждения не лучшим способ взбодриться. По ее словам, кофеин тормозит работу способствующих сну аденозиновых рецепторов в мозге, однако блокирование этих рецепторов практически сразу после звонка будильника может навредить здоровью.

Кроме того, как объяснила Ли, процесс перехода от сна к бодрствованию сопровождается выбросом в кровь гормона стресса кортизола, а выпитый в этот момент кофе повышает его уровень еще сильнее. Повышенный кортизол, в свою очередь, может негативно повлиять на иммунную систему и метаболизм. В долгосрочной перспективе эта привычка может сделать человека невосприимчивым к кофеину, уточнила сомнолог.

Тем, кто просыпается в семь или восемь утра, Ли рекомендовала пить первую чашку кофе период с 10 до 12 утра — к этому моменту уровень кортизола уже естественным образом понижается, и человек может почувствовать упадок энергии.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что в умеренном количестве кофе обладает множеством полезных свойств. По ее словам, его можно пить для профилактики болезни Паркинсона.