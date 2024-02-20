Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:34, 20 февраля 2024Забота о себе

Врач назвала причину отказаться от чашки кофе после пробуждения

Сомнолог Ли: чашка кофе сразу после пробуждения повышает уровень гормона стресса

Фото: Mike Kenneally / Unsplash

Сомнолог Дебора Ли призвала заботящихся о своем здоровье людей отказаться от привычки пить кофе сразу после пробуждения. Свою рекомендацию она объяснила в беседе с изданием The Sun.

Ли назвала чашку кофе сразу после пробуждения не лучшим способ взбодриться. По ее словам, кофеин тормозит работу способствующих сну аденозиновых рецепторов в мозге, однако блокирование этих рецепторов практически сразу после звонка будильника может навредить здоровью.

Кроме того, как объяснила Ли, процесс перехода от сна к бодрствованию сопровождается выбросом в кровь гормона стресса кортизола, а выпитый в этот момент кофе повышает его уровень еще сильнее. Повышенный кортизол, в свою очередь, может негативно повлиять на иммунную систему и метаболизм. В долгосрочной перспективе эта привычка может сделать человека невосприимчивым к кофеину, уточнила сомнолог.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Тем, кто просыпается в семь или восемь утра, Ли рекомендовала пить первую чашку кофе период с 10 до 12 утра — к этому моменту уровень кортизола уже естественным образом понижается, и человек может почувствовать упадок энергии.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что в умеренном количестве кофе обладает множеством полезных свойств. По ее словам, его можно пить для профилактики болезни Паркинсона.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет катастрофичным». Украина не захотела отключать Starlink на подконтрольных России землях

      Россию заполонили китайские смартфоны

      В США предостерегли Израиль от операции в Рафахе

      Создан эффективный способ улавливания углекислого газа

      Полиция задержала грабивших прохожих в Москве братьев

      Азаров рассказал о печальном десятилетнем итоге Евромайдана для Украины

      Президент Сербии описал отношения с Россией пословицей

      Врач назвала причину отказаться от чашки кофе после пробуждения

      Вучич пообещал защищать позицию по отказу Сербии от санкций против России

      На Урале БДСМ-вечеринку провели в Доме офицеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше