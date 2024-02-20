Взявшая пять медалей на Спартакиаде россиянка назвала сумму полученных призовых

Лыжница Степанова заявила, что заработала на Спартакиаде почти 2 миллиона

Российская лыжница Вероника Степанова, взявшая пять медалей на Спартакиаде-2024, назвала сумму полученных призовых. Спортсменка высказалась в своем Telegram-канале.

По ее словам, она заработала почти два миллиона рублей. Такая сумма, по мнению лыжницы, способна мотивировать подрастающее поколение заниматься лыжами. «Этого достаточно, чтобы мои ровесники выбрали спорт вместо треш-блогеров. А медали уже в шкафу, забыты», — заявила Степанова.

Степанова завоевала на Спартакиаде пять медалей. В ее активе три победы и два вторых места.

Ранее биатлонист Евгений Сидоров сравнил Спартакиаду с чемпионатом мира. По его словам, российский старт не сможет заменить международный.