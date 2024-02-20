Windows 10 установили за рекордное время

Энтузиаст NTDev установил Windows 10 на ПК за рекордные 104 секунды

Известный блогер под ником NTDev рассказал, что ему удалось установить Windows 10 на ПК менее чем за две минуты. Видео с подтверждением доступно на YouTube-канале автора.

В ролике автор записал весь процесс установки. На запуск процедуры, распаковку, загрузку файлов и завершение установки потребовалось 104 секунды. По словам энтузиаста, это рекордный показатель времени для операционной системы, на установку которой обычно требуется несколько десятков минут.

Чтобы добиться рекордных показателей, NTDev создал установочный файл и значительно оптимизировал систему. Он удалил из Windows 10 большое количество дополнительных компонентов, не считающихся обязательными для работы ОС.

По словам журналистов TechSpot, версия Windows 10 Tiny10 от NTDev предназначена для старых компьютеров, которые не отвечают системным требованиям классической сборки ОС от Microsoft. Однако авторы напомнили, что осенью 2025 года американская корпорация прекратит поддержку операционной системы.

В конце января энтузиасту NTDev удалось сжать актуальную операционную систему Microsoft до рекордных размеров. Размер установочного ISO-образа после всех манипуляций программиста составил около 100 мегабайт, в то время как обычный файл занимает размер около 7 гигабайт.