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13:45, 21 февраля 2024Экономика

Крупнейшая экономика Африки столкнулась с кризисом и инфляцией

Инфляция в Нигерии приблизилась к 30 процентам
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Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Нигерия столкнулась с одним из сложнейших экономических кризисов за последние годы на фоне роста инфляции и ослабления национальной валюты. Об этом со ссылкой на комментарии экспертов пишет CNBC.

В понедельник, 19 февраля, курс нигерийской найры к доллару США обновил исторический минимум, снизившись почти до 1600 на официальном валютном рынке. С мая 2023 года, когда в должность вступил президент Бола Тинубу, найра подешевела примерно на 70 процентов. Для стабилизации курса и увеличения ликвидности на валютном рынке правительство крупнейшей экономики Африки планирует привлечь не менее 10 миллиардов долларов, сообщил глава государства.

В то же время инфляция в Нигерии приблизилась к 30 процентам — в январе индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг 29,9 процента, что стало максимально высоким показателем с 1996 года. При этом продукты питания в прошлом месяце подорожали еще сильнее, на 35,4 процента. Страна также борется с рекордным госдолгом, высоким уровнем безработицы, нехваткой электроэнергии и снижением добычи нефти — основным продуктом экспорта.

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Страна, где проживают более 210 миллионов человек, в значительной степени зависит от импорта для удовлетворения потребностей быстро растущего населения. «Сокращение располагаемых доходов и рост стоимости жизни останутся проблемой в течение 2024 года, еще больше сдерживая потребительские расходы и рост частного сектора», — отметил старший политэкономист Oxford Economics Питер Скрибанте.

По его мнению, Центральный банк Нигерии (CBN) может снова ввести запреты на импорт и валютные ограничения, что еще больше увеличит инфляцию. По прогнозам Oxford Economics, во втором квартале инфляция в стране достигнет 33 процентов в годовом исчислении.

Ранее стало известно, что международные корпорации начали покидать Нигерию из-за нехватки в стране валюты, необходимой бизнесу для репатриации выручки. В декабре в западноафриканском государстве закрылся завод американского производителя потребительских товаров Procter & Gamble, также об уходе из страны объявили компании GSK, Bayer и Sanofi. Unilever в 2023 году сократила перечень товаров, выпускаемых на предприятиях в стране, а Nestle сообщила об убыточности своей деятельности.

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