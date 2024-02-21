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11:10, 21 февраля 2024Бывший СССР

Лавров объяснил неизбежность продолжения СВО

Лавров: Запад и Киев не стремятся к миру, поэтому СВО будет продолжена

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украина и западные страны не стремятся к началу переговоров и заключению мира, поэтому специальная военная операция (СВО) будет идти до достижения целей. Так неизбежность продолжения конфликта объяснил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

«Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. У нас нет выбора, специальная военная операция будет продолжена до достижения ее целей», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что для решения украинского кризиса необходимо, чтобы западные страны обязаны прекратить поставки военной техники, а Киев должен прекратить военные действия.

Кроме того, Украине необходимо вновь принять нейтральный статус, уважать права и свободы своих граждан, а также признать новые территориальные реалии и ситуацию «на местах».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что за десять лет после Евромайдана Украина превратилась из промышленно-развитой республики бывшего СССР в нищую вымирающую территорию. «Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных хозяев, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику», — отметил он.

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      Алевтина Запольская
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