Лавров: Запад и Киев не стремятся к миру, поэтому СВО будет продолжена

Украина и западные страны не стремятся к началу переговоров и заключению мира, поэтому специальная военная операция (СВО) будет идти до достижения целей. Так неизбежность продолжения конфликта объяснил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

«Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. У нас нет выбора, специальная военная операция будет продолжена до достижения ее целей», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что для решения украинского кризиса необходимо, чтобы западные страны обязаны прекратить поставки военной техники, а Киев должен прекратить военные действия.

Кроме того, Украине необходимо вновь принять нейтральный статус, уважать права и свободы своих граждан, а также признать новые территориальные реалии и ситуацию «на местах».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что за десять лет после Евромайдана Украина превратилась из промышленно-развитой республики бывшего СССР в нищую вымирающую территорию. «Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных хозяев, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику», — отметил он.

