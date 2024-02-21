Замглавы МИД Галузин: Украина превратилась в нищую вымирающую территорию

За десять лет после Евромайдана Украина превратилась из промышленно-развитой республики бывшего СССР в нищую вымирающую территорию. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Чуда не случилось. Из самодостаточной, промышленно-развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных хозяев, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику», — отметил он.

Происходящие на Украине события замглавы МИД назвал масштабным системным кризисом, спровоцированным и поддерживаемым западными странами и, в особенности, США. По его словам, с 2014 года на Украине продолжаются бесконечный политический хаос, правовой нигилизм и разгул ультранационализма.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что российские силовики не могли принимать участие в событиях Евромайдана 2014 года. Он отметил, что это лишь красивая версия, которая не основана на реальных фактах.