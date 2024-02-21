Модуль Nova-C провел вторую предлунную коррекцию

Intuitive Machines: модуль Nova-C провел коррекцию орбиты перед выходом к Луне

Модуль Nova-C провел вторую из трех запланированных коррекций траектории перед выходом на окололунную орбиту. Об этом сообщает американская компания Intuitive Machines.

Коррекция была проведена с точностью, исключающей третье включение двигательной установки, изначально планировавшееся командой миссии IM-1. В общей сложности вторая коррекция потребовала включения двигательной установки космического аппарата на восемь секунд.

Выход Nova-C на окололунную орбиту запланирован на 21 февраля.

Ракета Falcon 9 с лунным модулем Nova-C американской компании Intuitive Machines запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде 15 февраля.

В рамках миссии IM-1 спускаемый модуль должен совершить мягкую посадку в 300 километрах от южного полюса Луны и проработать там до двух недель.