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10:59, 21 февраля 2024Спорт

Овечкина признали звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан звездой дня в НХЛ

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21 февраля Овечкин оформил дубль и отдал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилс». Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:2.

Второй звездой дня назван форвард «Виннипег Джетс» Габриэль Виларди, который набрал три очка (две шайбы плюс одна передача) против «Миннесоты Уайлд». Третьей звездой стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Райан Йохансен, забросивший две шайбы в матче с «Ванкувер Кэнакс».

38-летний Овечкин набрал очки в девятом кряду матче нынешнего сезона НХЛ. Последний раз российскому хоккеисту удавалось такая серия в сезоне-2019/2020. Лучший показатель капитана «Вашингтона» — серия из 14 результативных матчей подряд (сезон-2018/2019).

Овечкин сократил отставание от занимающего первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Уэйна Гретцки. В активе россиянина 838 заброшенных шайб, у Гретцки — 894 гола.

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