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11:47, 21 февраля 2024Россия

Путин дал характеристику действиям ВКС в ходе спецоперации

Президент России Путин: ВКС совершили тысячи боевых вылетов в зоне СВО

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Воздушно-космические силы России (ВКС) проявили героизм и мужество в ходе специальной военной операции на Украине (СВО). Такую характеристику действиям военнослужащих этого вида войск в ходе награждения дал президент России Владимир Путин, его слова приводятся в официальном Telegram-канале Кремля.

Как отметил глава государства, летчики ВКС совершили тысячи боевых вылетов. Путин добавил, что рад возможности наградить их за это.

«Личный состав, солдаты и офицеры (ВКС) проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», — объявил на построении Путин.

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      Марк Леонов
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