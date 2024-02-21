Путин дал характеристику действиям ВКС в ходе спецоперации

Президент России Путин: ВКС совершили тысячи боевых вылетов в зоне СВО

Воздушно-космические силы России (ВКС) проявили героизм и мужество в ходе специальной военной операции на Украине (СВО). Такую характеристику действиям военнослужащих этого вида войск в ходе награждения дал президент России Владимир Путин, его слова приводятся в официальном Telegram-канале Кремля.

Как отметил глава государства, летчики ВКС совершили тысячи боевых вылетов. Путин добавил, что рад возможности наградить их за это.

«Личный состав, солдаты и офицеры (ВКС) проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», — объявил на построении Путин.