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16:16, 21 февраля 2024Спорт

Тренер ЦСКА рассказал о будущем Чалова в команде

Главный тренер ЦСКА Федотов: клуб работает над продлением контракта Чалова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о будущем нападающего Федора Чалова в команде. Его слова в среду, 21 февраля, приводит «Чемпионат».

Федотов отметил, что клуб работает над продлением контракта Чалова. «Это всегда тяжело, когда приходится принимать важное стратегическое решение. Сложно отстраниться полностью от ситуации с контрактом», — заявил тренер. Он добавил, что если игрок будет оставаться в подвешенном состоянии слишком долго, то рискует лишиться места в основном составе.

25-летний Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. Действующее соглашение футболиста с армейцами рассчитано до декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 28 очков в 18 турах и располагается на восьмом месте в таблице чемпионата. Чалов принял участие во всех 18 матчах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро. В 2019 году заинтересованность в игроке проявлял клуб Английской премьер-лиги «Кристал Пэлас». Тогда стоимость игрока составляла 16 миллионов евро.

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      Андрей Стрельцов
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