«Этих людей не переубедить». Во власти США раскрыли секту фанатов НЛО. Во что они верят и чего добиваются?

Бывший глава AARO рассказал о секте верящих в пришельцев политиков в США

В конце декабря о своей отставке заявил глава Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Пентагоне физик Шон Киркпатрик. Он возглавлял организацию с момента ее основания летом 2022-го. Сразу же после сложения с себя полномочий главного эксперта по аномалиям в США он обрушился на руководство страны, заявив, что американский истеблишмент массово верит в инопланетян, причем эта вера граничит с фанатизмом.

В 2023 году обсуждения инопланетян вышли на правительственный уровень

В конце января Киркпатрик выпустил статью в научно-популярном журнале Scientific American о проделанной работе в AARO и о причинах своей отставки. Ученый объяснил, что ушел из-за нездорового внимания к департаменту со стороны прессы и некоторых высокопоставленных политиков. Позже на подкасте In the Room with Peter Bergen он заявил о сообществе истинно верующих в НЛО сотрудников правительства США.

2023 год стал по-настоящему прорывным для поклонников теорий, согласно которым правительства скрывают истинную природу НЛО. Подобные мысли высказывались уфологами начиная с 1950-1960 годов, и вот наконец власти США решили официально отреагировать на слухи об НЛО.

26 июля в Вашингтоне прошли слушания надзорного подкомитета Конгресса. Политики собрались, чтобы выслушать заявления бывшего сотрудника спецслужб Дэвида Груша, который утверждает, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты и скрывают это

Правда, экс-сотрудник Национального управления военно-космической разведки США оговорился, что никогда не видел этих артефактов лично, но неоднократно общался с высокопоставленными сотрудниками спецслужб и военными, которые якобы непосредственно участвовали в их поиске и захвате.

Пентагон выступил с опровержением утверждений Дэвида Груша, высказанных в нескольких интервью, еще в июне. Военные заявили, что AARO, которое тогда возглавлял Шон Киркпатрик, не выявило достоверной информации, подтверждающей существование государственных программ, которые получили материалы инопланетного происхождения или изучали инопланетные технологии.

Проблемы с опознанием НЛО действительно существуют

Киркпатрик пояснил, что от двух до пяти процентов наблюдений неких странных явлений на самом деле оказываются аномальными. Это означает, что их природу нельзя объяснить сразу же. «В большинстве случаев мы не можем объяснить что-то, потому что у нас нет достаточных данных. Я имею в виду надежные данные, которые можно загнать в компьютер и попытаться выяснить, что на самом деле зафиксировал радар или какой-то другой датчик», — рассказал Киркпатрик.

Деятельность AARO разделялась на две части. Во-первых, эксперты должны были разбирать современные наблюдения неопознанных объектов, а во-вторых — изучать знаменитые исторические случаи наблюдения аномалий, которым не было найдено объяснений.

Некоторые эпизоды прошлых лет, по словам Киркпатрика, можно исследовать и сегодня, потому что информации по ним было собрано достаточно. Однако некоторые разгадать уже не получится: данных нет.

Проблема в том, что до создания AARO не было единого протокола для пилотов и операторов радаров по сохранению этих данных Шон Киркпатрик подкаст In the Room with Peter Bergen

Большую часть времени Киркпатрик и его команда потратили именно на разбор исторических случаев наблюдения НЛО и почти сразу же столкнулись с неуравновешенными конспирологами.

После начала работы в AARO Киркпатрик столкнулся с угрозами

Ученый рассказал, что сразу после того как Пентагон объявил о создании AARO, на него обрушился поток писем от увлеченных НЛО граждан с требованиями раскрыть всю правду об инопланетянах. Некоторые сторонники конспирологических теорий угрожали ему, а один даже явился к его дому.

Это было на раннем этапе, когда обо мне только объявили. ФБР проделало отличную работу и выследило этого парня. Лично я с ним не виделся, но мне сказали, что он был эмоционально неуравновешенным. Он спрятался на моем участке и провел там ночь. Моей жене, к сожалению, довелось столкнуться с ним Шон Киркпатрик подкаст In the Room with Peter Bergen

Киркпатрик не раскрывал СМИ имен своих коллег, заботясь об их безопасности, но это только подлило масла в огонь. AARO начали обвинять в том, что это очередная правительственная контора, созданная с целью скрыть правду об инопланетянах.

Ученый считает, что правительство действительно в какой-то мере виновато в зарождении конспирологических теорий относительно НЛО. Это связано с тем, что люди, живущие рядом с военными базами, порой наблюдают полеты секретных летательных аппаратов, а правительство не распространяется по этому поводу.

Кикрпатрик описал теорию заговора о пришельцах, бытующую среди некоторых политиков

В статье для Scientific American Киркпатрик заявил, что усилия его департамента, созданного, чтобы расследовать сообщения об НЛО с научной точки зрения, были подавлены «сенсационными и необоснованными утверждениями, которые игнорировали недостаточность доказательств». Раздувались эти сенсации в том числе и благодаря деятельности некоторых политиков, которых Киркпатрик назвал истинно верующими в инопланетное происхождение НЛО.

Бытующая в верхних эшелонах американской власти теория заговора, по словам ученого, гласит, что начиная с 1960-х годов или раньше правительство скрывало 12 инопланетных кораблей и пыталось создать их аналоги. Результата не было, и тогда фрагменты технологий были якобы переданы неким частным подрядчикам Минобороны. Частники тоже ничего не добились и захотели вернуть артефакты военным, однако ЦРУ по какой-то причине воспрепятствовало этому.

AARO поручили расследовать эту теорию, которая, по словам Киркпатрика, «пересказывалась небольшой группой связанных между собой истинно верующих».

В результате исследователи пришли к выводу, что ни один из президентов, министров обороны, руководителей разведки или конгрессменов ни разу не получал хотя бы один документ на эту тему. «Просто невозможно, чтобы о подобном не поставили в известность хотя бы 100-150 человек из высшего руководства США за все эти годы», — объяснил Киркпатрик

В распространении слухов о заговоре военных участвовали, в частности, миллионер-уфолог Роберт Бигелоу — основатель компании Bigelow Aerospace — и ныне покойный сенатор Гарри Рид. В 2009 году Рид, который тоже был большим поклонником теорий о НЛО, попросил министра обороны создать программу для защиты тех самых мнимых материалов инопланетного происхождения.

Министерство провело проверку и выяснило, что никаких подобных материалов не существует. Более того, оказалось, что еще в 2007 году Рид получил 22 миллиона долларов от военной разведки на некий проект Bigelow Aerospace. Однако выяснилось, что деньги налогоплательщиков тратятся на исследования аномалий на ранчо Скинуокер в штате Юта, принадлежащем Бигелоу.

После отказа Минобороны Рид заручился поддержкой сенатора Джозефа Либермана и обратился в Министерство внутренней безопасности с просьбой о создании программы защиты несуществующих артефактов.

AARO в конечном итоге пришло к выводу, что вышеописанные теории базируются на непреднамеренном раскрытии информации о некоторых секретных военных программах, которые не имеют ничего общего с внеземными технологиями. В некоторых теориях искажались настоящие факты о военных исследованиях, другие были плодом чистого вымысла.

Имена истинно верующих известны, но пока не раскрываются

Киркпатрик утверждает, что теории об инопланетных технологиях долгое время циркулировали внутри Пентагона и других ведомств. При этом никаких доказательств «инопланетного заговора» не было и нет. Иногда масла в огонь подливали обычные военные, которые что-то слышали об испытаниях новейшей секретной техники или даже видели полеты экспериментальных образцов. Для неосведомленных людей это казалось чем-то из научной фантастики. Такие истории тоже подхватывались истинно верующими.

Это те же люди, которые работали на Роберта Бигелоу по программе военной разведки. Те же люди, которые работали с Конгрессом. Это те же самые люди, которые работали с одной американской компанией и американской армией над исследованием куска металла. По их утверждениям, это был НЛО, а на самом деле это был кусок обшивки ракеты 50-х годов Шон Киркпатрик подкаст In the Room with Peter Bergen

Киркпатрик также заявил, что команда AARO за время его работы выяснила имена истинно верующих. Они рассекречены, но пока не опубликованы. Ученый считает, что выступавший в Конгрессе Дэвид Груш попал под влияние этой группы. Бывший сотрудник спецслужб откровенно признался под присягой, что ничего не видел сам, но слышал истории об инопланетных кораблях от высокопоставленных чиновников.

Фактически AARO доказал, что заговор вокруг НЛО действительно существует. Только заключается он не в сокрытии фактов об инопланетянах, а в том, что группа истинно верующих, базируясь на выдумках и обрывочной информации, подталкивает правительство к изучению никогда не существовавших внеземных технологий. «Это почти как религия. По сути, это и есть религия. Вам этих людей не переубедить», — подытожил Киркпатрик.